TKYB sermaye benzeri kredi için genel müdürlüğü yetkilendirdi

İstanbul, 18 Nisan (DHA) - Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB), sermaye yapısının güçlendirilmesi amacıyla sermaye benzeri kredi sağlanmasına ilişkin olanakların değerlendirilmesi için genel müdürlüğü yetkilendirdi.

TKYB'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada şöyle denildi:

"Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, Sermaye yapısının güçlendirilmesi amacıyla sermaye benzeri kredi sağlanmasına ilişkin olanakların değerlendirilmesi ve bu kapsamda gerekli iş ve işlemlerin yürütülmesi için Genel Müdürlük Makamının yetkili kılınması kararı almıştır."

