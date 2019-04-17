FİNANS

TKYD / Ünal: İyi kurumsal yönetim iyi yatırım çeker

FİNANS HABERLERİ  | 17.04.2019 12:10 | Son Güncelleme

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’nin (TKYD) Sermaye Piyasası Çalışma Grubu, yabancı yatırımcılara yönelik olarak Türkiye’de kurumsal yönetimin durumunu anlatan  “Yatırımcılara Yönelik Türkiye’de Kurumsal Yönetime Genel Bakış” sunumunu hazırladı.

TKYD / Ünal: İyi kurumsal yönetim iyi yatırım çeker

İstanbul, 17 Nisan (DHA) - Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’nin (TKYD) Sermaye Piyasası Çalışma Grubu, yabancı yatırımcılara yönelik olarak Türkiye’de kurumsal yönetimin durumunu anlatan “Yatırımcılara Yönelik Türkiye’de Kurumsal Yönetime Genel Bakış” sunumunu hazırladı. Sunumun tanıtım toplantısında konuşan TKYD Yönetim Kurulu Başkanı Feyyaz Ünal, “Düzgün işleyen bir kurumsal yönetim yapısı, tüm dünyada yatırımcıların şirkete duyduğu güveni, yatırım girişlerini, şirketlerin ve sermaye piyasalarının rekabet gücünü önemli ölçüde artırır. İyi kurumsal yönetim, iyi yatırım çeker” dedi.
“Yatırımcılara Yönelik Türkiye’de Kurumsal Yönetime Genel Bakış” adıyla hazırlanan sunumun tanıtım toplantısı, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) ev sahipliğinde gerçekleştirilirken, toplantıda düzenlenen “Yatırımcılar Kurumsal Yönetimde Neleri Soruyor?” paneli ile de yatırımcıların şirketlerin kurumsal yönetimine ilişkin hangi soruları merak ettiği ve nelere dikkat ettiği konuları masaya yatırıldı.
Açılış konuşmasını TKYD Yönetim Kurulu Başkanı Feyyaz Ünal’ın yaptığı etkinlikte, “Yatırımcılara Yönelik Türkiye’de Kurumsal Yönetime Genel Bakış” sunumunu, TKYD Yönetim Kurulu Üyesi Ozan Altan aktardı. Etkinlikte, Ozan Altan’ın moderatörlüğünde düzenlenen “Yatırımcılar Kurumsal Yönetimde Neleri Soruyor?” paneline ise, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Ülke Başkan Vekili Şule Topçu Kılıç, Franklin Templeton Danışmanlık CEO’su Erman Kalkandelen, TÜYİD Yatırımcı İlişkileri Derneği Başkan Yardımcısı ve Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları Yatırımcı İlişkileri Direktörü Başak Öğe ve Bireysel Yatırımcı Atilla Onur katıldı.
Yaptığı açılış konuşmasında kurumsal yönetimin, şirketlere kazandırdığı en büyük kazanımlarından birinin, yatırıma olan olumlu etkisi olduğunun altını çizen TKYD Yönetim Kurulu Başkanı Feyyaz Ünal, “Düzgün işleyen bir kurumsal yönetim yapısı, tüm dünyada yatırımcıların şirkete duyduğu güveni, yatırım girişlerini, şirketlerin ve sermaye piyasalarının rekabet gücünü önemli ölçüde artırır. İyi kurumsal yönetim, iyi yatırım çeker” dedi.
Kurumsal yönetimin, şirket mekanizmalarının sağlıklı çalışmasını sağlayan en önemli araç olarak konumlandırıldığında, şirketleri yatırımcılar nezdinde daha çekici kıldığını belirten Ünal, “Yatırımcıların, sürdürülebilirliği merkeze alan, çevre ve sosyal sorumluluğa duyarlı, cinsiyet eşitliğini benimseyen şirketlere yatırıma yönelmesi, dünyada kurumsal yönetim ilkelerinin giderek daha çok benimsenmesini de tetikliyor. Diğer yandan yatırımcıların, doğru model ile yönetildiğine güvenmediği şirketlerden uzak durduğunu, giderek daha fazla görüyoruz. Hisselerin belli bir şahıs ya da aileye ait olduğu şirketlerin ekonomide çoğunluğu oluşturduğu ülkemizde, bu işletmelerde de onları geleceğe taşıyacak kurumsal yönetim anlayışının geliştirilmesi adına hızla harekete geçilmesini ve bu işletmelerin de yatırımcı çekecek birer işletme yapısına dönüşmesini ise, yarın için kritik buluyoruz. Artık yatırımcılar nezdinde dünyanın, sadece ‘iyi finansal sonuçlar’ odağında dönmediğinin farkına varmamız ve geleceği, günümüzün hassasiyetlerine uygun bir biçimde şimdiden inşa etmeye başlamamız gerekiyor” dedi. (Fotoğraflı)

PARTNER'15 yaşında falan...''15 yaşında falan...'
Kitap Hediye Günü 21 Nisan’da kutlanacakKitap Hediye Günü 21 Nisan’da kutlanacak
Hataylı iş insanları ithalat izni bekliyorHataylı iş insanları ithalat izni bekliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Seçim sistemimiz güvenli

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Seçim sistemimiz güvenli

Ankara Büyükşehir Belediyesi binasında 'retina taramalı' oda

Ankara Büyükşehir Belediyesi binasında 'retina taramalı' oda

İşte otomobillerde zorunlu olacak sistem!

İşte otomobillerde zorunlu olacak sistem!

Fiyatları el yakıyordu!

Fiyatları el yakıyordu!

Dolar ve Euro alacaklar dikkat! İşte son durum...

Dolar ve Euro alacaklar dikkat! İşte son durum...

Hobi olarak başlamıştı! Ticarete dönüştürdü

Hobi olarak başlamıştı! Ticarete dönüştürdü

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

BMMG Türkiye'de bir ilki başardı

BMMG Türkiye'de bir ilki başardı

Dolar güne hızlı başladı!

Dolar güne hızlı başladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Engage & Grow Global’ın Genel Müdürü Işık Şerifsoy oldu

Engage & Grow Global’ın Genel Müdürü Işık Şerifsoy oldu

Kitap Hediye Günü 21 Nisan’da kutlanacak

Kitap Hediye Günü 21 Nisan’da kutlanacak

Hataylı iş insanları ithalat izni bekliyor

Hataylı iş insanları ithalat izni bekliyor

TOFAŞ CEO'su Cengiz Eroldu: 15-20 yıl sonra ilk üç ayda pazar lideri olduk

TOFAŞ CEO'su Cengiz Eroldu: 15-20 yıl sonra ilk üç ayda pazar lideri olduk

Tezmaksan’dan 1 Mayıs’ta işçilere ücretsiz torna eğitimi

Tezmaksan’dan 1 Mayıs’ta işçilere ücretsiz torna eğitimi

Gıda Mühendisliği Öğrenci Kongresi’ne TGDF’den destek

Gıda Mühendisliği Öğrenci Kongresi’ne TGDF’den destek

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.