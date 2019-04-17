TKYD / Ünal: İyi kurumsal yönetim iyi yatırım çeker

İstanbul, 17 Nisan (DHA) - Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’nin (TKYD) Sermaye Piyasası Çalışma Grubu, yabancı yatırımcılara yönelik olarak Türkiye’de kurumsal yönetimin durumunu anlatan “Yatırımcılara Yönelik Türkiye’de Kurumsal Yönetime Genel Bakış” sunumunu hazırladı. Sunumun tanıtım toplantısında konuşan TKYD Yönetim Kurulu Başkanı Feyyaz Ünal, “Düzgün işleyen bir kurumsal yönetim yapısı, tüm dünyada yatırımcıların şirkete duyduğu güveni, yatırım girişlerini, şirketlerin ve sermaye piyasalarının rekabet gücünü önemli ölçüde artırır. İyi kurumsal yönetim, iyi yatırım çeker” dedi.

“Yatırımcılara Yönelik Türkiye’de Kurumsal Yönetime Genel Bakış” adıyla hazırlanan sunumun tanıtım toplantısı, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) ev sahipliğinde gerçekleştirilirken, toplantıda düzenlenen “Yatırımcılar Kurumsal Yönetimde Neleri Soruyor?” paneli ile de yatırımcıların şirketlerin kurumsal yönetimine ilişkin hangi soruları merak ettiği ve nelere dikkat ettiği konuları masaya yatırıldı.

Açılış konuşmasını TKYD Yönetim Kurulu Başkanı Feyyaz Ünal’ın yaptığı etkinlikte, “Yatırımcılara Yönelik Türkiye’de Kurumsal Yönetime Genel Bakış” sunumunu, TKYD Yönetim Kurulu Üyesi Ozan Altan aktardı. Etkinlikte, Ozan Altan’ın moderatörlüğünde düzenlenen “Yatırımcılar Kurumsal Yönetimde Neleri Soruyor?” paneline ise, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Ülke Başkan Vekili Şule Topçu Kılıç, Franklin Templeton Danışmanlık CEO’su Erman Kalkandelen, TÜYİD Yatırımcı İlişkileri Derneği Başkan Yardımcısı ve Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları Yatırımcı İlişkileri Direktörü Başak Öğe ve Bireysel Yatırımcı Atilla Onur katıldı.

Yaptığı açılış konuşmasında kurumsal yönetimin, şirketlere kazandırdığı en büyük kazanımlarından birinin, yatırıma olan olumlu etkisi olduğunun altını çizen TKYD Yönetim Kurulu Başkanı Feyyaz Ünal, “Düzgün işleyen bir kurumsal yönetim yapısı, tüm dünyada yatırımcıların şirkete duyduğu güveni, yatırım girişlerini, şirketlerin ve sermaye piyasalarının rekabet gücünü önemli ölçüde artırır. İyi kurumsal yönetim, iyi yatırım çeker” dedi.

Kurumsal yönetimin, şirket mekanizmalarının sağlıklı çalışmasını sağlayan en önemli araç olarak konumlandırıldığında, şirketleri yatırımcılar nezdinde daha çekici kıldığını belirten Ünal, “Yatırımcıların, sürdürülebilirliği merkeze alan, çevre ve sosyal sorumluluğa duyarlı, cinsiyet eşitliğini benimseyen şirketlere yatırıma yönelmesi, dünyada kurumsal yönetim ilkelerinin giderek daha çok benimsenmesini de tetikliyor. Diğer yandan yatırımcıların, doğru model ile yönetildiğine güvenmediği şirketlerden uzak durduğunu, giderek daha fazla görüyoruz. Hisselerin belli bir şahıs ya da aileye ait olduğu şirketlerin ekonomide çoğunluğu oluşturduğu ülkemizde, bu işletmelerde de onları geleceğe taşıyacak kurumsal yönetim anlayışının geliştirilmesi adına hızla harekete geçilmesini ve bu işletmelerin de yatırımcı çekecek birer işletme yapısına dönüşmesini ise, yarın için kritik buluyoruz. Artık yatırımcılar nezdinde dünyanın, sadece ‘iyi finansal sonuçlar’ odağında dönmediğinin farkına varmamız ve geleceği, günümüzün hassasiyetlerine uygun bir biçimde şimdiden inşa etmeye başlamamız gerekiyor” dedi. (Fotoğraflı)

