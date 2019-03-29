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TKYD Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Feyyaz Ünal seçildi

FİNANS HABERLERİ  | 29.03.2019 10:06 | Son Güncelleme

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’nin (TKYD) IX.

TKYD Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Feyyaz Ünal seçildi

İstanbul, 29 Mart (DHA) - Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’nin (TKYD) IX. Olağan Genel Kurulu’nda, yeni Yönetim Kurulu seçildi. Genel Kurul sonrası ilk toplantısını gerçekleştiren yeni Yönetim Kurulu, TKYD Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Feyyaz Ünal'ı seçti.
Kurumsal yönetim anlayışının tanınması, gelişmesi ve en iyi uygulamalarıyla hayata geçirilmesi hedefiyle faaliyet gösteren Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’nin (TKYD) IX. Olağan Genel Kurulu, Yapı Kredi Plaza’da gerçekleştirildi.
Ünal, yaptığı konuşmada, Türkiye’de, adillik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkeleri üzerine inşa edilen kurumsal yönetim anlayışının yaygınlaştırılması amacıyla faaliyet gösteren TKYD’nin başkanlığına getirilmekten dolayı gurur duyduğunu söyledi ve ekledi:
"İnsan en iyi yaparak öğreniyor. Yapabilmek için de hakkında fikir sahibi olmak lazım ki bunu ancak doğru insanlarla doğru ortamlarda bir arada olarak gerçekleştirebiliriz. TKYD’nin en büyük faydası bence budur; kurumsal yönetimi özümsemiş kişilerle birlikte vakit geçirme imkanı. Yönetim kurulu olarak başarılı bir dernek devralıyoruz. Sayın Ali Pandır’a ve geçmiş dönem yönetim kuruluna bu imkanı yarattıkları için teşekkür ederiz. TKYD olarak bundan önce olduğu gibi önümüzdeki dönemde de ülkemizde kurumsal yönetimde iyi uygulamaların artırılması için çalışmayı sürdürecek, kurumlara bu yolda rehberlik etmeye devam edeceğiz."
TKYD Genel Kurulu’nda belirlenen IX. Dönem Yönetim Kurulu :
• Feyyaz Ünal Yönetim Kurulu Başkanı
• Tamer Saka Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
• Onur Çevikel Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
• Duygu Yılmaz Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
• Kayra Üçer Yönetim Kurulu Üyesi / Sekreter
• Ümit İhsan Yayla Yönetim Kurulu Üyesi / Sayman
• Nursel İlgen Yönetim Kurulu Üyesi
• Cüneyt Sezgin Yönetim Kurulu Üyesi
• Ece Börü Yönetim Kurulu Üyesi
• Selim Oktar Yönetim Kurulu Üyesi
• Dorukhan Acar Yönetim Kurulu Üyesi
• Güray Karacar Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
• Nihal Mashaki Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
• Ali Kamil Uzun Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
• Burak Koçer Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
• Ozan Altan Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
• Tanyer Sönmezer Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
• Eray Akdağ Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
• Adnan Akan Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
• Erkin Erimez Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
(Fotoğraflı)

TKYD Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Feyyaz Ünal seçildi

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