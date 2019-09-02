İstanbul, 2 Eylül (DHA) - Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD), ana hissedarları ve nesiller arası temsilcileri yönetim kurulu üyeliğine hazırlamak amacıyla "Hissedarlara Özel Yönetim Kurulu Üyeliği İhtisas Programı" düzenliyor.

Yönetim kurulunda yer alma adayı olan şirket ana hissedarlarına ve nesiller arası temsilcilerine özel olarak tasarlanan eğitim programı kapsamında katılımcılar, alanının önde gelen isimleri ile bir araya gelecek.

TKYD'den yapılan açıklamaya göre, ana hissedarları ve nesiller arası temsilcileri yönetim kurulu üyeliğine hazırlamak amacıyla tasarlanan, "Hissedarlara Özel Yönetim Kurulu Üyeliği İhtisas Programı" eğitimi 13-14 Eylül’de İstanbul'da düzenlenecek.

Programda; ana hissedar bakış açısıyla yönetim kurulunun önemi, yönetim kurulu oluşturma ve üye seçimi, holding ve grup şirketlerinde yönetim kurulunun önemi, doğru yönetim modelleri ve takım olma bilinci, yönetim kurulunda performs ölçümü ve komiteler, yönetim kurulunda şirket stratejisinin oluşturulması ve benimsenmesi, yönetim kurulu üyelerinin hukuki görev ve sorumlulukları, kapsamlı olarak ele alınacak.

Katılımcılar program kapsamında TKYD Başkanı ve Batıçim Yönetim Kurulu Üyesi Feyyaz Ünal, MY Executive Kurucu Ortağı Müge Yalçın, TKYD Danışma Kurulu Üyesi Ali Pandır, DHL Freight, Yönetim Danışmanı, Eğitimci ve Üst Düzey Yönetici, Liderlik Koçu Osman Ünal, TKYD Yönetim Kurulu Üyesi ve ARGE Danışmanlık Ortağı Dr. Erkin Erimez, TKYD Yönetim Kurulu Üyesi ve Hergüner Bilgen Özeke Avukatlık Ortağı Av. Kayra Üçer, TKYD Yönetim Kurulu Üyesi ve StratejiCo Kurucu Ortağı Selim Oktar gibi alanının uzman isimleri ile bir araya gelecek.

