İSTANBUL (AA) - BELGİN YAKIŞAN MUTLU - Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, kiralama sözleşmelerinde döviz üzerinden belirlenmiş bedellerin Türk lirasına dönüştürülmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararına yönelik, "Perakendenin elini rahatlatan kararla, adil ticaret düzeninin tesisi konusunda önemli bir adım atıldı ve TL ile ticarete dönüşte en önemli virajlardan biri alındı." dedi.

Öncel, yaptığı değerlendirmede, menkul ve gayrimenkul alım satım ile kiralama sözleşmelerinde döviz üzerinden belirlenmiş bedellerin 30 gün içinde Türk lirasına dönüştürülmesiyle ilgili Cumhurbaşkanı kararının Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini anımsattı.

Cumhurbaşkanı kararına göre, menkul ve gayrimenkul alım satım ile kiralama sözleşmelerinde bedellerin, artık döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılamayacağını anlatan Öncel, yüksek kiraların markalar için her geçen gün daha da ağırlaşan bir sorun olduğunu ifade etti.

Öncel, BMD olarak son iki yıldır üzerinde yoğun bir şekilde çalıştıkları bu sorunun çözümü konusunda, Cumhurbaşkanlığı kararıyla çok önemli bir adım atıldığını vurgulayarak, "Desteğini başından itibaren yanımızda hissettiğimiz Türkiye Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a markalarımız adına bir kez daha teşekkür ediyorum." diye konuştu.