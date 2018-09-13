İSTANBUL (AA) - BELGİN YAKIŞAN MUTLU - Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, kiralama sözleşmelerinde döviz üzerinden belirlenmiş bedellerin Türk lirasına dönüştürülmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararına yönelik, "Perakendenin elini rahatlatan kararla, adil ticaret düzeninin tesisi konusunda önemli bir adım atıldı ve TL ile ticarete dönüşte en önemli virajlardan biri alındı." dedi.
Öncel, yaptığı değerlendirmede, menkul ve gayrimenkul alım satım ile kiralama sözleşmelerinde döviz üzerinden belirlenmiş bedellerin 30 gün içinde Türk lirasına dönüştürülmesiyle ilgili Cumhurbaşkanı kararının Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini anımsattı.
Cumhurbaşkanı kararına göre, menkul ve gayrimenkul alım satım ile kiralama sözleşmelerinde bedellerin, artık döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılamayacağını anlatan Öncel, yüksek kiraların markalar için her geçen gün daha da ağırlaşan bir sorun olduğunu ifade etti.
Öncel, BMD olarak son iki yıldır üzerinde yoğun bir şekilde çalıştıkları bu sorunun çözümü konusunda, Cumhurbaşkanlığı kararıyla çok önemli bir adım atıldığını vurgulayarak, "Desteğini başından itibaren yanımızda hissettiğimiz Türkiye Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a markalarımız adına bir kez daha teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı kararının uygulamasının yönetmeliklerle detaylandırılacağı bilgisini veren Öncel, şunları kaydetti:
"Perakendenin elini rahatlatan kararla, adil ticaret düzeninin tesisi konusunda önemli bir adım atıldı ve Türk lirasıyla ticarete dönüşte en önemli virajlardan biri alındı. Bu kararla dövizli kiraların perakende sektörü üzerinde yarattığı beklenmedik tehditler büyük ölçüde ortadan kalkacak. Sadece AVM'lerde değil şehirlerin önemli caddelerindeki boş mağazaların da hızla dolacağına inanıyorum. Önümüzdeki bir ay içinde markalarımız, AVM yönetimleri ve cadde mağazaları sahipleri arasında süresi dolmuş sözleşmelerle ilgili yoğun bir mesai yapılacak. Anladığımız kadarı ile sürecin anlaşmazlıkla sonuçlanması durumunda tarafların sözleşmeyi feshetme hakkı olacak."
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- "Tüm yatırımcılarla el sıkışacağımıza inanıyoruz"
Sinan Öncel, markalar tarafından kendilerine "TL'ye dönüşte hangi kur esas alınacak?" sorusunun yöneltildiğini aktararak, her bölge, AVM ve markanın farklı dinamikleri bulunduğunu söyledi.
AVM'lerin büyük bölümünde bu dinamiklerin ekseninde fiyat dengesi oluştuğuna işaret eden Öncel, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Biz halen çok sayıda AVM'de 2016 başındaki kurlar üzerinden kiramızı ödüyoruz. Sorunlu olarak gördüğümüz AVM'lerde de 2016 kurları düzeyinde bir dengenin oluşacağını tahmin ediyoruz. Yeni kira sözleşmeleri yapılırken ve yeni rayiçler belirlenirken markalarımızın kendilerini garanti altına alacak koşulları belirlemede daha kararlı olacaklarını öngörüyoruz. BMD Yönetim Kurulu olarak piyasanın doğal kuralları çerçevesinde tüm yatırımcılarla el sıkışacağımıza inanıyoruz. Önümüzdeki süreç perakende sektörü için kuruyan dalların budanıp verimlilik temelinde büyümenin esas alınacağı bir dönem olacak."
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