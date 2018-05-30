FİNANS

TL, pozitif ayrışmaya devam ediyor

FİNANS HABERLERİ  | 30.05.2018 11:21 | Son Güncelleme

TCMB'nin 28 Mayıs Pazartesi günü açıkladığı sadeleşme adımıyla başlayan TL'nin dolar karşısındaki değerlenme eğilimi bugün de devam ediyor - BIST 100 endeksi de yükselişe geçti

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 28 Mayıs Pazartesi günü açıkladığı sadeleşme adımıyla başlayan Türk lirasının (TL) dolar karşısındaki değerlenme eğilimi bugün de devam ediyor.

TL, hafta başında, TCMB'nin attığı sadeleşme adımı sonrası başlayan değerlenme eğilimini bugün de sürdürüyor. TL, diğer gelişmekte olan ülke para birimlerinin ortalama yüzde 0,5 düşüş kaydettiği hafta başından bu yana dolar karşısında yüzde 5'in üzerinde değer kazandı.

Bugün analistlerin destek olarak nitelendirdiği 4,55'in altında düşüşü hızlanan dolar/TL, 4,4821'e kadar geriledi ve saat 11.10 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,3 azalışla 4,4920 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,7 düşüşle 5,2150, sterlin/TL de yüzde 1 değer kaybıyla 5,9670 seviyesinden işlem görüyor.

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- BIST 100 endeksi 105.000 puanın üzerinde

Döviz kurlarındaki gerilemeden destek bulan Borsa İstanbul'da da alımların güçlendiği görülüyor. Dünya borsalarındaki negatif seyrin etkisiyle sabah açılışta 104.551,92 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen alımlarla yükselişe geçerek önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 105.500 seviyesinde dengelendi.

Analistler, TCMB'nin adımları ile TL'ye ilginin arttığını ifade ederek, teknik açıdan dolar/TL’de 4,40 seviyesinin gündeme gelebileceğini söyledi.

BIST 100 endeksinin 105.000 puan üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda 108.000 direncinin takip edileceğini belirten analistler, bugün yoğun veri gündeminin de izlenmesi gerektiğini kaydetti.

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