İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Türk lirası (TL) uzlaşmalı vadeli döviz satım ihaleleri sonuçlandı.

TL uzlaşmalı 1 ay vadeli döviz satım ihalesine 418 milyon dolar teklif geldi. İhalede gerçekleşen tutar 300 milyon dolar olurken, ortalama fiyat 4,57447, en düşük fiyat 4,52820, en yüksek fiyat 4,61130 oldu. Teklif edilen ortalama fiyat ise 4,54376 olarak gerçekleşti.

TL uzlaşmalı 3 ay vadeli döviz satım ihalesine gelen teklif 137 milyon dolar oldu. İhalede gerçekleşen tutar 100 milyon dolar olurken, ortalama fiyat 4,66102, en düşük fiyat 4,60130, en yüksek fiyat 4,71000 oldu. Teklif edilen ortalama fiyat 4,63588 olarak belirlendi.

