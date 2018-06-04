FİNANS

TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihaleleri sonuçlandı

FİNANS HABERLERİ  | 04.06.2018 16:45 | Son Güncelleme

TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihaleleri sonuçlandı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihaleleri sonuçlandı.

TCMB'nin 300 milyon dolarlık TL uzlaşmalı 1 ay vadeli döviz satım ihalesine 334 milyon dolar teklif geldi. İhalede gerçekleşen tutar 300 milyon dolar olurken, ortalama fiyat 4,61053,en düşük fiyat 4,60500, en yüksek fiyat 4,62350 oldu. Teklif edilen ortalama fiyat ise 4,60979 olarak gerçekleşti.

TCMB'nin 100 milyon dolarlık TL uzlaşmalı 3 ay vadeli döviz satım ihalesine gelen teklif 140 milyon dolar oldu. İhalede gerçekleşen tutar 100 milyon dolar olurken, ortalama fiyat 4,70612, en düşük fiyat 4,65050, en yüksek fiyat 4,72770 oldu. Teklif edilen ortalama fiyat 4,68608 olarak gerçekleşti.

TCMB'nin 100 milyon dolarlık TL uzlaşmalı 6 ay vadeli döviz satım ihalesine ise 102 milyon dolar teklif geldi. İhalede gerçekleşen tutar 100 milyon dolar olurken, ortalama fiyat 4,85080,en düşük fiyat 4,80800, en yüksek fiyat 4,89000 oldu. Teklif edilen ortalama fiyat 4,84996 olarak gerçekleşti.

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merkez bankası TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihaleleri

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