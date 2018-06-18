TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihaleleri sonuçlandı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihaleleri sonuçlandı.

TCMB'nin 300 milyon dolarlık TL uzlaşmalı 1 ay vadeli döviz satım ihalesine 523 milyon dolar teklif geldi. İhalede gerçekleşen tutar 300 milyon dolar olurken, ortalama fiyat 4,75175 en düşük fiyat 4,74630, en yüksek fiyat 4,75910 oldu. Teklif edilen ortalama fiyat ise 4,74539 olarak gerçekleşti.

TCMB'nin 100 milyon dolarlık TL uzlaşmalı 3 ay vadeli döviz satım ihalesine gelen teklif 205 milyon dolar oldu. İhalede gerçekleşen tutar 100 milyon dolar olurken, ortalama fiyat 4,85178, en düşük fiyat 4,83760, en yüksek fiyat 4,86870 oldu. Teklif edilen ortalama fiyat 4,83277 olarak gerçekleşti.

TCMB'nin 100 milyon dolarlık TL uzlaşmalı 6 ay vadeli döviz satım ihalesine ise 194 milyon dolar teklif geldi. İhalede gerçekleşen tutar 100 milyon dolar olurken, ortalama fiyat 5,02958,en düşük fiyat 4,99930, en yüksek fiyat 5,04300 oldu. Teklif edilen ortalama fiyat 4,99606 olarak gerçekleşti.

