TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihaleleri sonuçlandı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihaleleri sonuçlandı.
TCMB'nin 300 milyon dolarlık TL uzlaşmalı 1 ay vadeli döviz satım ihalesine 581 milyon dolar teklif geldi. İhalede gerçekleşen tutar 300 milyon dolar olurken, ortalama fiyat 4,56370, en düşük fiyat 4,56120, en yüksek fiyat 4,56690 oldu. Teklif edilen ortalama fiyat ise 4,55950 olarak gerçekleşti.
TCMB'nin 100 milyon dolarlık TL uzlaşmalı 3 ay vadeli döviz satım ihalesine gelen teklif 222 milyon dolar oldu. İhalede gerçekleşen tutar 100 milyon dolar olurken, ortalama fiyat 4,67522, en düşük fiyat 4,66810, en yüksek fiyat 4,68430 oldu. Teklif edilen ortalama fiyat 4,66805 olarak gerçekleşti.
Hollanda'daki işlerini bırakıp çiftlik kurdular!
Maliye Bakanlığı 'vergi borçlularını' açıklayacak
Borsa 100 binin üzerini gördü
Sıfır kilometre aldığı aracı satışa çıkarınca şoke oldu
Dolar ne kadar oldu? İşte son durum
McAfee Türkiye Ülke Müdürü Hakan Uzun oldu
Borsa güne yükselişle başladı
Dolar ne kadar oldu? İşte son durum
Kanal İstanbul projesinde flaş gelişme! Bu yıl temelleri atılıyor
Otomotivden 'ilk yarı'da ihracat rekoru
Okuyucu Yorumları 0 yorum