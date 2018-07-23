İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Türk lirası (TL) uzlaşmalı vadeli döviz satım ihaleleri sonuçlandı.
TCMB'nin 300 milyon dolarlık TL uzlaşmalı 2 ay vadeli döviz satım ihalesine 732 milyon dolar teklif geldi. İhalede gerçekleşen tutar 300 milyon dolar olurken, ortalama fiyat 4,85604, en düşük fiyat 4,85230, en yüksek fiyat 4,85920 oldu. Teklif edilen ortalama fiyat ise 4,84803 olarak gerçekleşti.
TCMB'nin 100 milyon dolarlık TL uzlaşmalı 3 ay vadeli döviz satım ihalesine gelen teklif 237 milyon dolar oldu. İhalede gerçekleşen tutar 100 milyon dolar olurken, ortalama fiyat 4,92399, en düşük fiyat 4,91900, en yüksek fiyat 4,93010 oldu. Teklif edilen ortalama fiyat 4,91728 olarak gerçekleşti.
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