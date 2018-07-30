TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihaleleri sonuçlandı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihaleleri sonuçlandı.
TCMB'nin 300 milyon dolarlık TL uzlaşmalı 1 ay vadeli döviz satım ihalesine 675 milyon dolar teklif geldi. İhalede gerçekleşen tutar 300 milyon dolar olurken, ortalama fiyat 4,92514 en düşük fiyat 4,92120, en yüksek fiyat 4,93050 oldu. Teklif edilen ortalama fiyat ise 4,91796 olarak gerçekleşti.
TCMB'nin 100 milyon dolarlık TL uzlaşmalı 3 ay vadeli döviz satım ihalesine gelen teklif 231 milyon dolar oldu. İhalede gerçekleşen tutar 100 milyon dolar olurken, ortalama fiyat 5,06553, en düşük fiyat 5,06230, en yüksek fiyat 5,07250 oldu. Teklif edilen ortalama fiyat 4,05643 olarak gerçekleşti.
TCMB'nin 100 milyon dolarlık TL uzlaşmalı 6 ay vadeli döviz satım ihalesine ise 221 milyon dolar teklif geldi. İhalede gerçekleşen tutar 100 milyon dolar olurken, ortalama fiyat 5,25729,en düşük fiyat 5,24720, en yüksek fiyat 5,27260 oldu. Teklif edilen ortalama fiyat 5,24126 olarak gerçekleşti.
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