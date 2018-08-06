TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihaleleri sonuçlandı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihaleleri sonuçlandı.
TCMB'nin 300 milyon dolarlık TL uzlaşmalı 1 ay vadeli döviz satım ihalesine 426 milyon dolar teklif geldi. İhalede gerçekleşen tutar 300 milyon dolar olurken, ortalama fiyat 5,21794 en düşük fiyat 5,21120, en yüksek fiyat 5,22200 oldu. Teklif edilen ortalama fiyat ise 5,21280 olarak gerçekleşti.
TCMB'nin 100 milyon dolarlık TL uzlaşmalı 3 ay vadeli döviz satım ihalesine gelen teklif 182 milyon dolar oldu. İhalede gerçekleşen tutar 100 milyon dolar olurken, ortalama fiyat 5,36130, en düşük fiyat 5,35540, en yüksek fiyat 5,36550 oldu. Teklif edilen ortalama fiyat 5,34832 olarak gerçekleşti.
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