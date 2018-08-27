İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Türk lirası (TL) uzlaşmalı vadeli döviz satım ihaleleri sonuçlandı.

TCMB'nin 300 milyon dolarlık TL uzlaşmalı 1 ay vadeli döviz satım ihalesine 65 milyon dolar teklif geldi. İhalede gerçekleşen tutar 65 milyon dolar olurken, ortalama fiyat 6,23163, en düşük fiyat 6,20200, en yüksek fiyat 6,23777 oldu. Teklif edilen ortalama fiyat ise 6,23163 olarak gerçekleşti.

TCMB'nin 100 milyon dolarlık TL uzlaşmalı 3 ay vadeli döviz satım ihalesine gelen teklif 67 milyon dolar oldu. İhalede gerçekleşen tutar 67 milyon dolar olurken, ortalama fiyat 6,38914, en düşük fiyat 6,33500, en yüksek fiyat 6,43050 oldu. Teklif edilen ortalama fiyat 6,38914 olarak gerçekleşti.

TCMB'nin 100 milyon dolarlık TL uzlaşmalı 6 ay vadeli döviz satım ihalesine ise 50 milyon dolar teklif geldi. İhalede gerçekleşen tutar 50 milyon dolar olurken, ortalama fiyat 6,71372, en düşük fiyat 6,70010, en yüksek fiyat 6,73077 oldu. Teklif edilen ortalama fiyat 6,71372 olarak gerçekleşti.

