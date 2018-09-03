TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihaleleri sonuçlandı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihaleleri sonuçlandı.
TCMB'nin 300 milyon dolarlık TL uzlaşmalı 1 ay vadeli döviz satım ihalesine 94 milyon dolar teklif geldi. İhalede gerçekleşen tutar 94 milyon dolar olurken, ortalama fiyat 6,65882, en düşük fiyat 6,64000, en yüksek fiyat 6,69430 oldu. Teklif edilen ortalama fiyat ise 6,65882 olarak gerçekleşti.
TCMB'nin 100 milyon dolarlık TL uzlaşmalı 3 ay vadeli döviz satım ihalesine gelen teklif 65 milyon dolar oldu. İhalede gerçekleşen tutar 65 milyon dolar olurken, ortalama fiyat 6,80345, en düşük fiyat 6,74077, en yüksek fiyat 6,86330 oldu. Teklif edilen ortalama fiyat 6,80345 olarak gerçekleşti.
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