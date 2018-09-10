TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihaleleri sonuçlandı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihaleleri sonuçlandı.
TCMB'nin 300 milyon dolarlık TL uzlaşmalı 1 ay vadeli döviz satım ihalesine teklif gelmezken, 100 milyon dolarlık 3 ay vadeli ihaleye 10 milyon dolar teklif geldi. İhalede gerçekleşen tutar 10 milyon dolar olurken, ortalama, en düşük, en yüksek ve teklif edilen ortalama fiyat 6,68330 oldu.
TCMB'nin 100 milyon dolarlık TL uzlaşmalı 6 ay vadeli döviz satım ihalesine gelen teklif ise 22 milyon dolar oldu. İhalede gerçekleşen tutar 22 milyon dolar olurken, ortalama fiyat 7,06786, en düşük fiyat 7,05330, en yüksek fiyat 7,13000, teklif edilen ortalama fiyat da 7,06786 olarak gerçekleşti.
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