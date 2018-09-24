TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihaleleri sonuçlandı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihaleleri sonuçlandı.

TCMB'nin 300 milyon dolarlık TL uzlaşmalı 1 ay vadeli döviz satım ihalesine 66 milyon dolar teklif geldi. İhalede gerçekleşen tutar 66 milyon dolar olurken, ortalama fiyat 6,27404 en düşük fiyat 6,27177, en yüksek fiyat 6,27830 oldu. Teklif edilen ortalama fiyat ise 6,27404 olarak gerçekleşti.

TCMB'nin 100 milyon dolarlık TL uzlaşmalı 3 ay vadeli döviz satım ihalesine gelen teklif 80 milyon dolar oldu. İhalede gerçekleşen tutar 80 milyon dolar olurken, ortalama fiyat 6,46606, en düşük fiyat 6,42830, en yüksek fiyat 6,53260 oldu. Teklif edilen ortalama fiyat 6,46607 olarak gerçekleşti.

TCMB'nin 100 milyon dolarlık TL uzlaşmalı 6 ay vadeli döviz satım ihalesine ise 40 milyon dolar teklif geldi. İhalede gerçekleşen tutar 40 milyon dolar olurken, ortalama fiyat 6,87248,en düşük fiyat 6,79750, en yüksek fiyat 6,93200 oldu. Teklif edilen ortalama fiyat 6,87248 olarak gerçekleşti.

