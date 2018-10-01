İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Türk lirası (TL) uzlaşmalı vadeli döviz satım ihaleleri sonuçlandı.

TCMB'nin 100 milyon dolarlık TL uzlaşmalı 2 ay vadeli döviz satım ihalesine 42 milyon dolar teklif geldi. İhalede gerçekleşen tutar 42 milyon dolar olurken, ortalama fiyat 6,12686, en düşük fiyat 6,09830, en yüksek fiyat 6,15530 oldu. Teklif edilen ortalama fiyat ise 6,12686 olarak gerçekleşti.

TCMB'nin 50 milyon dolarlık TL uzlaşmalı 3 ay vadeli döviz satım ihalesine gelen teklif 31 milyon dolar oldu. İhalede gerçekleşen tutar 31 milyon dolar olurken, ortalama fiyat 6,22397, en düşük fiyat 6,19077, en yüksek fiyat 6,27650 oldu. Teklif edilen ortalama fiyat 6,22397 olarak gerçekleşti.

