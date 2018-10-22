TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihaleleri sonuçlandı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihaleleri sonuçlandı.
TCMB'nin 100 milyon dolarlık TL uzlaşmalı 1 ay vadeli döviz satım ihalesine 24 milyon dolar teklif geldi. İhalede gerçekleşen tutar 24 milyon dolar olurken, ortalama fiyat 5,74492, en düşük fiyat 5,73550, en yüksek fiyat 5,74680 oldu. Teklif edilen ortalama fiyat ise 5,74492 olarak gerçekleşti.
TCMB'nin 50 milyon dolarlık TL uzlaşmalı 3 ay vadeli döviz satım ihalesine gelen teklif 20 milyon dolar oldu. İhalede gerçekleşen tutar 20 milyon dolar olurken, ortalama fiyat 5,92081, en düşük fiyat 5,91780, en yüksek fiyat 5,93250 oldu. Teklif edilen ortalama fiyat 5,92081 olarak gerçekleşti.
TCMB'nin 50 milyon dolarlık TL uzlaşmalı 6 ay vadeli döviz satım ihalesine ise 30 milyon dolar teklif geldi. İhalede gerçekleşen tutar 30 milyon dolar olurken, ortalama fiyat 6,20895,en düşük fiyat 6,18780, en yüksek fiyat 6,25300 oldu. Teklif edilen ortalama fiyat 6,20895 olarak gerçekleşti.
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