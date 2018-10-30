İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Türk lirası (TL) uzlaşmalı vadeli döviz satım ihaleleri sonuçlandı.
TCMB'nin 100 milyon dolarlık TL uzlaşmalı 1 ay vadeli döviz satım ihalesine teklif gelmediği için işlem gerçekleştirilmedi.
TCMB'nin 50 milyon dolarlık TL uzlaşmalı 3 ay vadeli döviz satım ihalesine gelen teklif 9 milyon dolar oldu. İhalede gerçekleşen tutar 9 milyon dolar olurken, ortalama fiyat 5,74567, en düşük fiyat 5,74550, en yüksek fiyat 5,74600 oldu. Teklif edilen ortalama fiyat 5,74567 olarak gerçekleşti.
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