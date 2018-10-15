İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Türk lirası (TL) uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine teklif gelmedi.
TCMB'nin 1 ay vadeli 100 milyon dolar tutarındaki ve 3 ay vadeli 50 milyon dolar tutarındaki döviz satım ihalelerine teklif gelmediği için işlem gerçekleşmedi.
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