FİNANS

TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine teklif gelmedi

FİNANS HABERLERİ  | 12.11.2018 16:28 | Son Güncelleme

TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine teklif gelmedi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Türk lirası (TL) uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine teklif gelmedi.

TCMB'nin 100 milyon dolarlık TL uzlaşmalı 1 ay vadeli ve 50 milyon dolarlık 3 ay vadeli döviz satım ihalelerine teklif gelmediği için işlem gerçekleştirilmedi.

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TCMB TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihaleleri

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