İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Türk lirası (TL) uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine teklif gelmedi.

TCMB'nin 100 milyon dolarlık TL uzlaşmalı 1 ay vadeli ve 50 milyon dolarlık 3 ay vadeli döviz satım ihalelerine teklif gelmediği için işlem gerçekleştirilmedi.

