İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Türk lirası (TL) uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesi sonuçlandı.

TL uzlaşmalı 1 ay vadeli döviz satım ihalesine 306 milyon dolar teklif geldi. İhalede gerçekleşen tutar 250 milyon dolar olurken, ortalama fiyat 4,85255, en düşük fiyat 4,83510, en yüksek fiyat 4,88490 oldu. Teklif edilen ortalama fiyat ise 4,84229 olarak gerçekleşti.

