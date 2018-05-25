İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Türk lirası (TL) uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesi sonuçlandı.

TL uzlaşmalı 1 ay vadeli döviz satım ihalesine 310 milyon dolar teklif geldi. İhalede gerçekleşen tutar 300 milyon dolar olurken, ortalama fiyat 4,67846, en düşük fiyat 4,53850, en yüksek fiyat 4,72420 oldu. Teklif edilen ortalama fiyat ise 4,67031 olarak gerçekleşti.

