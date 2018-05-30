İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Türk lirası (TL) uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesi sonuçlandı.

TL uzlaşmalı 1 ay vadeli döviz satım ihalesine 538 milyon dolar teklif geldi. İhalede gerçekleşen tutar 300 milyon dolar olurken, ortalama fiyat 4,46756, en düşük fiyat 4,45150, en yüksek fiyat 4,49580 oldu. Teklif edilen ortalama fiyat ise 4,44084 olarak gerçekleşti.

