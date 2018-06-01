İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Türk lirası (TL) uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesi sonuçlandı.
TCMB'nin 300 milyon dolarlık TL uzlaşmalı 1 ay vadeli döviz satım ihalesine 241 milyon dolar teklif geldi. İhalede gerçekleşen tutar 241 milyon dolar olurken, ortalama fiyat 4,62145, en düşük fiyat 4,60760, en yüksek fiyat 4,63500 oldu. Teklif edilen ortalama fiyat ise 4,62145 olarak gerçekleşti.
Emekli maaşında son dakika! Emeklinin bayram ikramiyesi veriliyor! İşte tarih
İmar barışı ne zaman geliyor? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı açıkladı
Dolar ne kadar oldu? 1 Haziran dolar kuru
Dolar ne kadar oldu? 30 Mayıs 2018 dolar kuru
Okuyucu Yorumları 0 yorum