İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Türk lirası (TL) uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesi sonuçlandı.

TCMB'nin 300 milyon dolarlık TL uzlaşmalı 1 ay vadeli döviz satım ihalesine 535 milyon dolar teklif geldi. İhalede gerçekleşen tutar 300 milyon dolar olurken, ortalama fiyat 4,50486, en düşük fiyat 4,50140, en yüksek fiyat 4,51750 oldu. Teklif edilen ortalama fiyat ise 4,50110 olarak gerçekleşti.

