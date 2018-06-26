İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Türk lirası (TL) uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesi sonuçlandı.

TCMB'nin 300 milyon dolarlık TL uzlaşmalı 1 ay vadeli döviz satım ihalesine 651 milyon dolar teklif geldi. İhalede gerçekleşen tutar 300 milyon dolar olurken, ortalama fiyat 4,66246, en düşük fiyat 4,66000, en yüksek fiyat 4,66777 oldu. Teklif edilen ortalama fiyat ise 4,65830 olarak gerçekleşti.

