İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Türk lirası (TL) uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesi sonuçlandı.

TCMB'nin 300 milyon dolarlık TL uzlaşmalı 1 ay vadeli döviz satım ihalesine 629 milyon dolar teklif geldi.

İhalede gerçekleşen tutar 300 milyon dolar olurken, ortalama fiyat 4,60839, en düşük fiyat 4,60650 en yüksek fiyat 4,61530 oldu. Teklif edilen ortalama fiyat ise 4,60329 olarak gerçekleşti.

