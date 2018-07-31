TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesi sonuçlandı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesi sonuçlandı.
TCMB'nin 300 milyon dolarlık TL uzlaşmalı 1 ay vadeli döviz satım ihalesine 620 milyon dolar teklif geldi.
İhalede gerçekleşen tutar 300 milyon dolar olurken, ortalama fiyat 4,94328, en düşük fiyat 4,94170, en yüksek fiyat 4,94550 oldu. Teklif edilen ortalama fiyat ise 4,93678 olarak gerçekleşti.
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