İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Türk lirası (TL) uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesi sonuçlandı.

TCMB'nin 300 milyon dolarlık TL uzlaşmalı 1 ay vadeli döviz satım ihalesine 699 milyon dolar teklif geldi.

İhalede gerçekleşen tutar 300 milyon dolar olurken, ortalama fiyat 4,96635, en düşük fiyat 4,96500 en yüksek fiyat 4,96810 oldu. Teklif edilen ortalama fiyat ise 4,95935 olarak gerçekleşti.

