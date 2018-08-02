İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Türk lirası (TL) uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesi sonuçlandı.

TCMB'nin 300 milyon dolarlık TL uzlaşmalı 2 ay vadeli döviz satım ihalesine 512 milyon dolar teklif geldi.

İhalede gerçekleşen tutar 300 milyon dolar olurken, ortalama fiyat 5,16172, en düşük fiyat 5,15200 en yüksek fiyat 5,17050 oldu. Teklif edilen ortalama fiyat ise 5,15434 olarak gerçekleşti.

