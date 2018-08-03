İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Türk lirası (TL) uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesi sonuçlandı.
TCMB'nin 300 milyon dolarlık TL uzlaşmalı 1 ay vadeli döviz satım ihalesine 503 milyon dolar teklif geldi.
İhalede gerçekleşen tutar 300 milyon dolar olurken, ortalama fiyat 5,11557, en düşük fiyat 5,10960 en yüksek fiyat 5,12077 oldu. Teklif edilen ortalama fiyat ise 5,10673 olarak gerçekleşti.
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