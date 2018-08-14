TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesi sonuçlandı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesi sonuçlandı.
TCMB'nin 300 milyon dolarlık TL uzlaşmalı 1 ay vadeli döviz satım ihalesine 84 milyon dolar teklif geldi. İhalede gerçekleşen tutar 84 milyon dolar olurken, ortalama fiyat 6,61264, en düşük fiyat 6,60230, en yüksek fiyat 6,62730 oldu. Teklif edilen ortalama fiyat ise 6,61264 olarak gerçekleşti.
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