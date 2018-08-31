İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Türk lirası (TL) uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesi sonuçlandı.

TCMB'nin 300 milyon dolarlık TL uzlaşmalı 1 ay vadeli döviz satım ihalesine 124 milyon dolar teklif geldi. İhalede gerçekleşen tutar 124 milyon dolar olurken, ortalama fiyat 6,58924, en düşük fiyat 6,57000, en yüksek fiyat 6,60277 oldu. Teklif edilen ortalama fiyat ise 6,58924 olarak gerçekleşti.

