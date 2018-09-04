FİNANS

TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesi sonuçlandı

FİNANS HABERLERİ  | 04.09.2018 16:34 | Son Güncelleme

TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesi sonuçlandı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesi sonuçlandı.

TCMB'nin 300 milyon dolarlık TL uzlaşmalı 1 ay vadeli döviz satım ihalesine 131 milyon dolar teklif geldi. İhalede gerçekleşen tutar 131 milyon dolar olurken, ortalama fiyat 6,70072, en düşük fiyat 6,68530, en yüksek fiyat 6,72030 oldu. Teklif edilen ortalama fiyat ise 6,70072 olarak gerçekleşti.

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merkez bankası TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesi

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