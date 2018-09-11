FİNANS

TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesi sonuçlandı

FİNANS HABERLERİ  | 11.09.2018 16:27 | Son Güncelleme

TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesi sonuçlandı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesi sonuçlandı.

TCMB'nin 300 milyon dolarlık TL uzlaşmalı 1 ay vadeli döviz satım ihalesine 2 milyon dolar teklif geldi. İhalede gerçekleşen tutar 2 milyon dolar olurken, ortalama, en düşük, en yüksek ve teklif edilen ortalama fiyat 6,56330 oldu.

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merkez bankası TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesi

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