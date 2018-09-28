TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesi sonuçlandı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesi sonuçlandı.

TCMB'nin 300 milyon dolarlık TL uzlaşmalı 1 ay vadeli döviz satım ihalesine 66 milyon dolar teklif geldi. İhalede gerçekleşen tutar 66 milyon dolar olurken, ortalama fiyat 6,06435, en düşük fiyat 6,05977, en yüksek fiyat 6,07010 oldu. Teklif edilen ortalama fiyat ise 6,06435 olarak gerçekleşti.

