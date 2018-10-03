TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesi sonuçlandı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesi sonuçlandı.
TCMB'nin 100 milyon dolarlık TL uzlaşmalı 1 ay vadeli döviz satım ihalesine 25 milyon dolar teklif geldi. İhalede gerçekleşen tutar 25 milyon dolar olurken, ortalama fiyat 6,12062, en düşük fiyat 6,11530, en yüksek fiyat 6,13230 oldu. Teklif edilen ortalama fiyat ise 6,12062 olarak gerçekleşti.
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