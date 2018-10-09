TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesi sonuçlandı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesi sonuçlandı.

TCMB'nin 100 milyon dolarlık TL uzlaşmalı 1 ay vadeli döviz satım ihalesine 3 milyon dolar teklif geldi. İhalede gerçekleşen tutar 3 milyon dolar olurken, ortalama, en düşük, en yüksek ve teklif edilen ortalama fiyat 6,20400 oldu.

