TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesi sonuçlandı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesi sonuçlandı.
TCMB'nin 100 milyon dolarlık TL uzlaşmalı 1 ay vadeli döviz satım ihalesine 3 milyon dolar teklif geldi. İhalede gerçekleşen tutar 3 milyon dolar olurken, ortalama, en düşük, en yüksek ve teklif edilen ortalama fiyat 6,20400 oldu.
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