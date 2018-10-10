TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesi sonuçlandı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesi sonuçlandı.

TCMB'nin 100 milyon dolarlık TL uzlaşmalı 1 ay vadeli döviz satım ihalesine 26 milyon dolar teklif geldi. İhalede gerçekleşen tutar 26 milyon dolar olurken, ortalama fiyat 6,12435, en düşük fiyat 6,12130, en yüksek fiyat 6,12777 oldu. Teklif edilen ortalama fiyat ise 6,12435 olarak gerçekleşti.

