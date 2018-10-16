İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Türk lirası (TL) uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesi sonuçlandı.

TCMB'nin 100 milyon dolarlık TL uzlaşmalı döviz satım ihalesine 2 milyon dolar teklif geldi. İhaleye gerçekleşen tutar, 2 milyon dolar olurken ortalama, en düşük, en yüksek ve teklif edilen ortalama fiyat 5,86400 oldu.

