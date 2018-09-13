FİNANS

TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesine teklif gelmedi

FİNANS HABERLERİ  | 13.09.2018 16:32 | Son Güncelleme

TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesine teklif gelmedi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesine teklif gelmedi.

TCMB'nin 300 milyon dolarlık TL uzlaşmalı 1 ay vadeli döviz satım ihalesine teklif gelmediği için işlem gerçekleştirilmedi.

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merkez bankası TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesi

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