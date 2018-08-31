FİNANS

TL ve döviz mevduatlarında tevkifat oranları değiştirildi

FİNANS HABERLERİ  | 31.08.2018 08:57 | Son Güncelleme

Döviz ve TL mevduat hesaplarına uygulanan tevkifat oranları değiştirildi.

İstanbul, 31 Ağustos (DHA) - Döviz ve TL mevduat hesaplarına uygulanan tevkifat oranları değiştirildi. TL bazlı vadeli mevduatlara uygulanan tevkifat düşürülürken, döviz hesaplarına uygulanan tevkifat oranları bazı vadelerde yükseltildi.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ve üç ay süreyle geçerli olacak Cumhurbaşkanlığı kararına göre, döviz tevdiat hesaplarına yürütülen faiz ve katılma hesaplarına ödenen kâr paylarından yapılacak tevkifat oranı;
- vadeli ve ihbarlı hesaplarla altı aya kadar vadeli hesaplar için yüzde 18'den yüzde 20'ye,
- bir yıla kadar vadeli hesaplar için yüzde 15'den yüzde 16'ya çıkarıldı.
- Bir yıldan uzun vadeli hesaplar için belirlenen yüzde 13'lük oranda ise değişiklik yapılmadı.
Kararla TL mevduat faizlerinden yapılan tevkifat oranı ise düşürüldü. Buna göre, bu kapsamda tevkifat oranları;
- vadeli ve ihbarlı hesaplar ile altı aya kadar vadeli hesaplar için yüzde 15'ten yüzde 5'e,
- bir yıla kadar vadeli hesaplar için yüzde 12'ten yüzde 3'e,
- bir yıldan uzun vadeli hesaplar için de yüzde 10'dan sıfıra indirildi.
Aynı kararla, katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kâr paylarından yapılan tevkifat oranları aynı şekilde düşürüldü. Belirlenen oranlar bugün itibarıyla üç ay için geçerli olacak. Süre bitiminde karardan önce yürürlükte olan tevkifat oranları uygulanacak.

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