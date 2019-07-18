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TMB Başkanı Yenigün, AA Ekonomi Masası'na konuk oldu

FİNANS HABERLERİ  | 18.07.2019 12:46 | Son Güncelleme

Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Mithat Yenigün: (2) - "Şu an konut stoku 800 bin ile 1 milyon arasındadır. Konutlar fon tarafından alınırsa sorun çözülmüş olacak. Fonu, Türkiye Emlak Katılım Bankası oluşturabilir" - "Konut stoku müteahhitten fona geçmeli" - "İmar planlarının parsel değil, ada bazında ve master plan olarak yapılması gerekiyor"

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Mithat Yenigün, bugün itibarıyla 800 bin ile 1 milyon arasında konut stoku bulunduğunu belirterek "Konutlar fon tarafından alınırsa sorun çözülmüş olacak. Fonu, Türkiye Emlak Katılım Bankası oluşturabilir." dedi.

Yenigün, Anadolu Ajansı (AA) Ekonomi Masası'na konuk oldu ve gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Türkiye'nin yıllık konut ihtiyacının 900 bin olduğuna işaret eden Yenigün, "Son bir senedeki hareketler insanları belirsizliğe götürdü. İnsanlar önünü göremiyor, dövizde mi kalayım, yüksek faiz mi alayım, gidip daire mi alayım? Daire alımları azaldı." diye konuştu.

Yenigün, martta Türkiye Emlak Katılım Bankasının açıldığını anımsatarak şunları kaydetti:

"Şu an konut stoku 800 bin ile 1 milyon arasındadır. Konutlar fon tarafından alınırsa sorun çözülmüş olacak. Fonu, Türkiye Emlak Katılım Bankası oluşturabilir. Bu alımlar olursa inanıyorum ki bu fon 2-3 yıl sonra daha çok para kazanacak. İnsanlar dairelerini alacaklar, hareket başlayınca işsizliğe de faydası olacak. Konut stoku müteahhitten fona geçmeli."

Yenigün, bu öneriyi Türkiye Emlak Katılım Bankası yetkilileriyle de konuştuklarını bildirdi.

- "İmar planları ada bazında olmalı"

"Her önüne gelene ruhsat verilmemesi gerektiğini" vurgulayan Yenigün, plansız konut yapılmasının sakıncalarına dikkati çekti.

Yenigün, imar planlarının toplumun vicdanını zedelemeyecek şekilde hazırlanması gerektiğini belirterek planların "parsel" değil "ada" bazında ve "master plan" olarak yapılması gerektiğini dile getirdi.

Ekonomide yaşanan gelişmelerin etkisiyle kara yolları ve demir yollarında yatırımcı kuruluşlara ayrılan ödeneklerin yüzde 70 azaldığına işaret eden Yenigün, bu süreç dolayısıyla bir tasfiye kararnamesinin çıkarıldığını hatırlattı. Yenigün, bu kararnameyle devletin beklenmeyen bir gelişme olduğu takdirde bütçesinde düzenleme imkanı bulabileceğini söyledi.

Mithat Yenigün, bu kararnameyle "fiyat farkı kararnamesi"nin de devreye girmesi gerektiğini kaydetti.

(Sürecek)

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