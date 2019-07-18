TMB Başkanı Yenigün AA Ekonomi Masası'na konuk oldu

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Mithat Yenigün, Türk müteahhitlerin geçen sene yurt dışında 20-21 milyar dolarlık sözleşme imzaladıklarını belirterek, "Bu da iyi bir rakam. Bu sene en az 20 milyar doları yakalarız diye düşünüyoruz." dedi.

Yenigün, AA Ekonomi Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı, son dönemdeki gelişmeleri değerlendirdi.

Yurt dışı müteahhitlik hizmetleri açısından 2002-2003 döneminde yıllık 4-5 milyar dolar civarında olan işlerin, 2012-2013 yıllarında 30 milyar dolarla en yüksek noktaya ulaştığını anlatan Yenigün, 2013'ten sonra yurt dışında inşaat çalışmalarında düşüş yaşandığını söyledi.

Emtia fiyatları ile iş yapılan bazı ülkelerdeki savaşların bu düşüşte etkili olduğunu aktaran Yenigün, şunları kaydetti:

"Yurt dışında geçen sene 20-21 milyar dolarlık sözleşme imzaladık, bu da iyi bir rakam. Bu sene en az 20 milyar doları yakalarız diye düşünüyoruz çünkü en önemli pazarlarımızdan Rusya ile yaşadığımız uçak krizinden önce 5-6 milyar dolarlık sözleşme yapıyorduk. Bir dönem yapamadık. Şimdi Rusya ile ilişkilerimiz yeniden başladı, geçen sene 4,6 milyar dolara çıktı. Rusya'da tek sıkıntı oraya dışardan kredi götürmek. Onun dışında Rusya'da işlerimiz çok iyi. Ruslarla beraber çalışmaya alıştık. Onlar da bizi tercih ediyorlar. Nedeni ise diğer ülkelere göre hem kaliteli hem hızlı hem de daha ekonomik işler yapıyor olmamız."