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TMB'den inşaat sektörü analizi

FİNANS HABERLERİ  | 17.10.2019 10:29 | Son Güncelleme

Türkiye Müteahhitler Birliği: - "Yılın ikinci yarısında konut satışlarında dipten dönüşün işaretleri dikkat çekicidir"

ANKARA (AA) - Türkiye Müteahhitler Birliğinin (TMB) inşaat sektörü analizinde, "Yılın ikinci yarısında konut satışlarında dipten dönüşün işaretleri dikkat çekicidir." ifadesi kullanıldı.

TMB'nin makro ve mikro ekonomik verileri bir araya getirdiği Ekim 2019'a ilişkin İnşaat Sektörü Analizi yayımlandı.

Türk müteahhitlik firmalarının, bu yılın ocak-eylül döneminde yurt dışında 7,5 milyar dolar tutarında toplam 151 proje üstlendiğinin açıklandığı analizde, bu rakamlarla, yurt dışı müteahhitlik hizmetleri kapsamında 1972 yılından bugüne kadar üstlenilen proje sayısının 9 bin 800'e, toplam proje tutarının da 387,6 milyar dolara ulaştığı belirtildi.

Analizde, özellikle 1999 Marmara Depremi'nin ardından Türkiye'nin gündemine giren kentsel dönüşüm sürecinin deprem riskiyle mücadele edebilmek ve çevreye duyarlı sürdürülebilir şehirler yaratabilmek için fırsat olarak değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Yeni Ekonomi Programı'na (YEP) ilişkin görüşlerin de sunulduğu analizde şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Hedefleri arasında yerel üretimin desteklenmesinin yer aldığı YEP'in politika adımları bu açıdan önümüzdeki dönemde sektör tarafından yakından takip edilecektir. Yerli üretime destek, Türk firmalarının küresel pazarlardaki rekabet gücünü de yükseltecektir. Türk inşaat firmaları, yurt dışı projelerde genellikle yabancı mühendislik-müşavirlik firmalarının hazırladığı projelerde yer aldıklarından kullanacakları ürünleri kendileri belirleyememektedir. Dolayısıyla yurt dışı müteahhitlik hizmetleri çerçevesinde yerli ürün kullanımını artıracak önemli bir adım, Türk teknik müşavirlik ve mühendislik hizmetlerinin desteklenmesi olacaktır."

Analizde, müteahhitlik firmalarının finansman sıkıntısının artmaya devam ettiği belirtilerek, "Tüm bu gelişmelerle birlikte ekonomi yönetiminin son dönemde gerek makro ekonomiyi gerek sektörü canlandırmaya yönelik attığı adımların etkisiyle geleceğe yönelik olumlu sinyaller alınmaya başlanmıştır." ifadesi kullanıldı.

- "Dipten dönüş dikkat çekici"

Son dönemde Türk firmalarının girişimcilik kabiliyetiyle yerel pazar bilgisinin, Japonya'nın finansman koşulları ve teknolojisiyle buluşturulmasının hedeflendiği bildirilen analizde şunlar kaydedildi:

"Hedef doğrultusunda bu yılın ilk yarısında Ticaret Bakanlığı ile Japonya Toprak, Altyapı ve Turizm Bakanlığı iş birliği ve TMB organizasyonunda Kenya, Tanzanya ve Özbekistan'a Türk ve Japon firmaları ile ortak ziyaretler gerçekleştirilmiştir. TMB ile muadil kuruluş Japonya Uluslararası İnşaat Birliği arasında üçüncü ülkelerde iş birliğinin geliştirilmesi konusunda mutabık kalınmıştır."

Analizde, konut alanında 2018'in ikinci yarısında başlayan durgunluğun, teşvik, kampanyalar ve düşen faizler başta olmak üzere piyasayı canlandırmak için atılan adımlara rağmen bu yılın ilk yarısında geride bırakılamadığı, ikinci yarıda ise konut satışlarında dipten dönüşün işaretlerinin dikkat çekici olduğu belirtildi.

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