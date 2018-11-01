TMB'nin inşaat sektörü ekim ayı analizi:

Türkiye Müteahhitler Birliğinin (TMB) ekim ayı inşaat sektörü analizinde, potansiyel pazarlardaki fırsatlar göz önüne alındığında, yurt dışında üstlenilen proje bedelinin yıl sonunda yeniden 20 milyar dolar bandına ulaşabileceği belirtildi.

TMB'nin inşaat sektörünü analiz ettiği ekim ayı raporunda, Türk müteahhitlerinin üstlendikleri işlerle dünyada ikinci sırada yer aldıkları bildirildi. Bu yılın 3 çeyreğinde müteahhitlerin sergilediği performansın da "Pazar genişliyor, toparlanma sürüyor." ifadeleriyle değerlendirildiği raporda, Türk müteahhitlik firmalarınca 1972'den Eylül 2018 sonuna kadar 121 ülkede, 9 bin 400'den fazla proje üstlenildiği, bu projelerin toplam bedelinin 371 milyar doları aştığı kaydedildi.

Raporda, yapım işlerinde ağırlıklı olarak kullanılan çimento, akaryakıt, demir, bitüm, boru gibi malzeme fiyatlarında özellikle son iki yıldır yaşanan yüksek artışlarla birlikte, kurda son 6 ayda öngörülmesi mümkün olmayan yükseliş nedeniyle inşaat firmalarının ciddi zorluklar yaşadığına dikkati çekilerek, "Rusya ile ilişkilerdeki normalleşmenin yanı sıra enerji fiyatlarındaki artış ve Sahra Altı Afrika başta olmak üzere potansiyel pazarlardaki fırsatlar da göz önüne alındığında, 2018 yılı sonunda yurt dışında üstlenilen yeni proje bedeli yeniden 20 milyar dolar bandına ulaşabilecek." değerlendirmesine yer verildi.