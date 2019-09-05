FİNANS

TMO 10 Eylül'den itibaren kuru üzüm alımına başlayacak

FİNANS HABERLERİ  | 05.09.2019 11:08 | Son Güncelleme

Toprak Mahsulleri Ofisince, çekirdeksiz kuru üzüm alımına 10 Eylül Salı gününden itibaren başlanacak - Ürün bedeli ödemeleri, ürünün ofise teslim edildiği tarihten itibaren en geç 20 gün içinde üreticilerin banka hesaplarına aktarılacak

DENİZ ÇİÇEK - Toprak Mahsulleri Ofisince (TMO), çekirdeksiz kuru üzüm alımına 10 Eylül Salı gününden itibaren başlanacak ve ürünün kuruma teslim edildiği tarihten itibaren en geç 20 gün içinde bedelleri üreticilerin banka hesaplarına aktarılacak.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Kuru üzüm fiyatları 10 liranın altına düşerse müdahale ederiz." şeklindeki açıklamasının ardından, fiyatların düşmesini engellemek için kuru üzümün (No:9 kalite) TMO tarafından kilogram başına 10 liradan satın alınacağını duyurmuştu.

Bu kapsamda Ofis tarafından, çekirdeksiz kuru üzüm alımlarına başlanması için harekete geçildi.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, TMO, 10 Eylül Salı günü itibarıyla çekirdeksiz kuru üzüm alımlarına başlayacak.

Kuru üzüm alımları Manisa, Alaşehir, Salihli, Turgutlu, Sarıgöl ve Saruhanlı alım noktalarında yapılacak. İzmir ve Salihli ticaret borsalarında da üreticilerden alım gerçekleştirilecek.

Alımlar, diğer ürünlerde olduğu gibi randevulu sistemle yapılacak. Randevular TMO'nun internet sitesinin yanı sıra TMO İzmir Şube Müdürlüğü ve TMO Manisa Ajans Amirliğinden de talep edilebilecek.

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı üreticilerden belgelerindeki üretim miktarının tamamı satın alınacak. Pazar günleri hariç, haftanın 6 günü alım gerçekleştirilecek.

- Çuval uyarısı

Ürün bedeli ödemeleri, ürünün TMO'ya teslim edildiği tarihten itibaren en geç 20 gün içinde üreticilerin banka hesaplarına aktarılacak.

Üreticiden boşaltma ücreti talep edilmeyecek ve ürün teslimatları sadece ürün sahipleri tarafından yapılabilecek.

TMO tarafından alımda dikkat edilecek hususlar da belirlendi. Buna göre, rutubet oranı yüzde 13'e kadar olan ürünlerin alımı yapılacak. Yalnızca 2019 mahsulü ürünlerden ürünü temsil eden numune alınarak analize tabi tutulacak.

Çuvallar ürünle birlikte maksimum 50 kilogram ağırlığında olacak, sık dokumalı ve yeni çuvallardaki ürünler satın alınacak. Un, şeker, gübre, yem, kıl, bez torba gibi kullanılmış çuvallarda getirilen kuru üzümler alıma tabi tutulmayacak.

- Banka hesap numarasıyla gidilecek

TMO'ya ürün teslim edecek üreticilerin, ÇKS bilgilerini güncellemeleri, randevu almaları, ürünlerini randevu alınan gün getirmeleri, anlaşmalı bankalardan alınacak banka hesap numaralarıyla alım noktalarına gelmeleri önem taşıyor.

TMO tarafından anlaşmalı bankalar ise Ziraat Bankası, Halkbank, Akbank, Garanti Bankası, Vakıflar Bankası, Yapı Kredi Bankası, İş Bankası, Şekerbank, Denizbank, TEB, Albaraka Türk olarak belirlendi.

Öte yandan, TMO'nun 2019 dönemi çekirdeksiz kuru üzüm alım fiyatları, Bandırmalı cinsi üzümde 10 numara tipi ürünler için kilogram başına 10,5 lira, 9 numara tipi ürünler için 10 lira, 8 numara tipi ürünler için 9,5 lira ve 7 numara tipi ürünler için 8,5 lira olacak.

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Anahtar Kelimeler:
çekirdeksiz kuru üzüm Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli TMO Toprak Mahsulleri Ofisi

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