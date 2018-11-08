TMO 2 bin ton fındık aldı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı takvim doğrultusunda, 1 Kasım'dan itibaren 2 bin ton fındık aldı.

Fındık üretiminin gerçekleştiği Ordu başta olmak üzere Giresun, Düzce, Sakarya ve Trabzon'da depo kiralayan TMO, önceden randevu alan üreticilerden levant kalite fındığın kilogramını 14, Giresun kalite fındığın kilogramını 14,5, sivri ve diğer kalite fındığın kilogramını ise 13 liradan alıyor.

Üreticiler, 1 Kasım'dan bu yana TMO'ya yoğun ilgi gösterirken, bugüne kadar tüm illerdeki üreticilerden 2 bin ton fındık alımı gerçekleştirildi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TMO'nun 1 Kasım'dan bu yana düzenli şekilde fındık alımı yaptığını söyledi.

Üreticilerin, TMO'ya fındıklarını verebilmek için ofisin resmi internet sitesinden randevu aldığını ifade eden Soydan, fındık alımlarının sorunsuz devam ettiğini belirtti.

Soydan, her geçen gün TMO'ya ürününü veren çiftçi sayısının arttığına dikkati çekerek, kasım ayı randevularının şimdiden dolduğunu kaydetti.