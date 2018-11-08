FİNANS

TMO 2 bin ton fındık aldı

FİNANS HABERLERİ  | 08.11.2018 12:51 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı takvim doğrultusunda, 1 Kasım'da alımlara başlayan Toprak Mahsulleri Ofisi, tüm bölgelerde 2 bin ton fındık satın aldı - TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan: - "Şu anda tam anlamıyla fındık piyasasında rekabet söz konusu"

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı takvim doğrultusunda, 1 Kasım'dan itibaren 2 bin ton fındık aldı.

Fındık üretiminin gerçekleştiği Ordu başta olmak üzere Giresun, Düzce, Sakarya ve Trabzon'da depo kiralayan TMO, önceden randevu alan üreticilerden levant kalite fındığın kilogramını 14, Giresun kalite fındığın kilogramını 14,5, sivri ve diğer kalite fındığın kilogramını ise 13 liradan alıyor.

Üreticiler, 1 Kasım'dan bu yana TMO'ya yoğun ilgi gösterirken, bugüne kadar tüm illerdeki üreticilerden 2 bin ton fındık alımı gerçekleştirildi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TMO'nun 1 Kasım'dan bu yana düzenli şekilde fındık alımı yaptığını söyledi.

Üreticilerin, TMO'ya fındıklarını verebilmek için ofisin resmi internet sitesinden randevu aldığını ifade eden Soydan, fındık alımlarının sorunsuz devam ettiğini belirtti.

Soydan, her geçen gün TMO'ya ürününü veren çiftçi sayısının arttığına dikkati çekerek, kasım ayı randevularının şimdiden dolduğunu kaydetti.

TMO yetkililerinin, "tüm üreticilerin elindeki fındığa talip olduklarını" ifade ettiğini anımsatan Soydan, "Hiçbir üreticimizin mağdur olmaması için tüm önlemler alınmıştır. Bizim üreticilerden beklentimiz, ürünlerini serbest piyasaya vermek yerine TMO'yu tercih etmeleridir." dedi.

Soydan, TMO'nun devreye girmesiyle serbest piyasada da fiyatların artış gösterdiğine işaret ederek, "Serbest piyasada fiyatın artmasıyla TMO'dan daha önce randevu alan bazı üreticilerin gelmeyip ürünlerini tüccar ve manavlara sattığını öğreniyoruz. Şu anda tam anlamıyla fındık piyasasında rekabet söz konusu." diye konuştu.

- Ordulu üreticiler TMO'ya 600 ton fındık verdi

Altınordu Ziraat Odası Başkanı Selami Akarsu ise TMO'ya en çok ilgi olan illerin başında Ordu'nun geldiğini söyledi.

Ordulu üreticiler tarafından, TMO'ya bir haftalık süre içerisinde 600 ton fındık verildiğini belirten Akarsu, zaman zaman depo önlerinde kuyruk oluştuğuna dikkati çekti.

Akarsu, fındık üreticilerine Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) uyarısında da bulunarak, "Hiçbir üreticimiz ÇKS belgelerini üçüncü şahıslara vermesin. Bazı tüccar ve manavların üreticilere ait ÇKS belgeleri ile TMO'ya fındık satacağı yönünde şikayetler geliyor. Bu konuda da duyarlı olunmasını, dikkat edilmesini önemle rica ediyoruz." ifadesini kullandı.

Selami Akarsu, fındığını TMO'ya veren üreticilerin en geç 20 gün içerisinde paralarını alabileceklerini de sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
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